Французская звезда станет "дьяволом": Моуринью готовит громкую перестройку в "Реале"

Интерес "красных дьяволов" к Тчуамени

По данным источника, "Манчестер Юнайтед" уже сделал официальный запрос в отношении 26-летнего французского полузащитника. На подписании Тчуамени лично настаивает главный тренер "красных дьяволов" Майкл Каррик, стремящийся еще больше усилить центр поля после трансферов Андрея Сантоса и Юри Тилеманса.

Нынешняя трансферная стоимость Тчуамени оценивается примерно в 79,6 миллионов евро.

Охота на лучшего игрока ЧМ-2026

Продажа француза - вынужденный шаг для "Реала", ведь мадридцы отчаянно пытаются оформить трансфер испанского хавбека "Манчестер Сити" Родри, которого признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 года.

Соглашение Родри с "горожанами" истекает уже через 12 месяцев, что делает предстоящее лето последним шансом для английского клуба выручить солидную компенсацию за своего лидера. Есть информация, что ранее испанец уже согласовал условия личного контракта с "королевским клубом".