Французская звезда станет "дьяволом": Моуринью готовит громкую перестройку в "Реале"
Новый тренер "Реала" Жозе Моуринью стремится продать опорного полузащитника Орельена Тчуамени. Вырученные средства планируется направить на приобретение лидера "Манчестер Сити" Родри.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на материал британского издания The Sun.
Интерес "красных дьяволов" к Тчуамени
По данным источника, "Манчестер Юнайтед" уже сделал официальный запрос в отношении 26-летнего французского полузащитника. На подписании Тчуамени лично настаивает главный тренер "красных дьяволов" Майкл Каррик, стремящийся еще больше усилить центр поля после трансферов Андрея Сантоса и Юри Тилеманса.
Нынешняя трансферная стоимость Тчуамени оценивается примерно в 79,6 миллионов евро.
Охота на лучшего игрока ЧМ-2026
Продажа француза - вынужденный шаг для "Реала", ведь мадридцы отчаянно пытаются оформить трансфер испанского хавбека "Манчестер Сити" Родри, которого признали лучшим игроком чемпионата мира 2026 года.
Соглашение Родри с "горожанами" истекает уже через 12 месяцев, что делает предстоящее лето последним шансом для английского клуба выручить солидную компенсацию за своего лидера. Есть информация, что ранее испанец уже согласовал условия личного контракта с "королевским клубом".
Ранее мы сообщали, что "Арсенал" уже согласовал личные условия контракта с лидером "Ньюкаслу".