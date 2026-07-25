Французька зірка стане "дияволом": Моурінью готує гучну перебудову в "Реалі"

Інтерес "червоних дияволів" до Тчуамені

За даними джерела, "Манчестер Юнайтед" вже зробив офіційний запит щодо 26-річного французького півзахисника. На підписанні Тчуамені особисто наполягає головний тренер "червоних дияволів" Майкл Каррік, який прагне ще більше підсилити центр поля після трансферів Андрея Сантоса та Юрі Тілеманса.

Нинішня трансферна вартість Тчуамені оцінюється приблизно у 79,6 мільйона євро.

Полювання на найкращого гравця ЧС-2026

Продаж француза є вимушеним кроком для "Реала", адже мадридці відчайдушно намагаються оформити трансфер іспанського хавбека "Манчестер Сіті" Родрі, якого визнали найкращим гравцем чемпіонату світу 2026 року.

Угода Родрі з "містянами" спливає вже через 12 місяців, що робить майбутнє літо останнім шансом для англійського клубу виручити солідну компенсацію за свого лідера. Є інформація, що раніше іспанець уже узгодив умови особистого контракту з "королівським клубом".