Француз с положительным балансом: кто будет судить матч Северная Ирландия – Украина в Лиге наций

Кто будет судить матч Северная Ирландия – Украина

Главным арбитром противостояния станет француз Франсуа Летексье. Будут помогать ему на линиях соотечественники Сирилл Мюнье и Мехди Рамуни.

Обязанности четвертого арбитра будет выполнять еще один представитель Франции – Жереми Стинат. За работу системы видеоассистента арбитра будет отвечать немец Роберт Шрёдер, а его помощником будет француз Эрик Ваттелье.

Летексье дважды судил украинские клубы – оба раза они побеждали

Для Франсуа Летексье это не первый опыт работы на матчах с участием представителей украинского футбола.

Ранее француз дважды обслуживал поединки украинских клубов в еврокубках. В сезоне-2022/23 он судил встречу киевского "Динамо" со "Штурмом", завершившуюся победой украинцев со счетом 1:0.

Еще раньше, в сезоне-2020/21, Летексье работал на матче "Шахтера" против израильского "Маккаби" Тель-Авив. Тогда донецкая команда также победила – 2:0.

Когда состоится матч сборной Украины

Поединок Северная Ирландия – Украина состоится в субботу, 14 ноября, на стадионе "Виндзор Парк" в Белфасте. Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Украинской команде необходимо одерживать победу, чтобы улучшить свое положение в группе B2 Лиги наций.