Француз із позитивним балансом: хто судитиме матч Північна Ірландія - Україна в Лізі націй

Хто судитиме матч Північна Ірландія - Україна

Головним арбітром протистояння стане француз Франсуа Летексьє. Допомагатимуть йому на лініях співвітчизники Сіріл Мюньє та Мехді Рамуні.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме ще один представник Франції - Жеремі Стінат. За роботу системи відеоасистента арбітра відповідатиме німець Роберт Шредер, а його помічником буде француз Ерік Ваттельє.

Летексьє двічі судив українські клуби - обидва рази вони перемагали

Для Франсуа Летексьє це буде не перший досвід роботи на матчах за участю представників українського футболу.

Раніше француз двічі обслуговував поєдинки українських клубів у єврокубках. У сезоні-2022/23 він судив зустріч київського "Динамо" зі "Штурмом", яка завершилася перемогою українців із рахунком 1:0.

Ще раніше, у сезоні-2020/21, Летексьє працював на матчі "Шахтаря" проти ізраїльського "Маккабі" Тель-Авів. Тоді донецька команда також перемогла - 2:0.

Коли відбудеться матч збірної України

Поєдинок Північна Ірландія - Україна відбудеться в суботу, 14 листопада, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Початок зустрічі запланований на 21:45 за київським часом.

Українській команді необхідно здобувати перемогу, щоб покращити своє становище в групі B2 Ліги націй.