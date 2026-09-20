Флик назвал лучших игроков в "Барселоне" сейчас

Кого Флик назвал лучшими

Немецкий специалист после матча отметил отличную игру Рафиньи, но вместе с ним выделил и еще одного футболиста своей команды. По мнению Флика, эти два футболиста являются лучшими в составе "Барселоны" прямо сейчас.

"Я вообще не удивлен Рапинью. Он уникален, как Ламин Ямаль. По моему мнению, они – лучшие игроки", – заявил Флик.

Под руководством немца "Барселона" выдала просто впечатляющий старт в Ла Лиге: в первых семи матчах команда одержала 7 побед и имеет 21 балл и первое место в чемпионате перед паузой на матчи национальных сборных.

Ход матча "Севилья" – "Барселона"

Каталонцы одержали легкую победу на Рамон Санчес Писхуан накануне вечером. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Барселоны": пропустив от Фофана на 19-й минуте, команда Флика довольно быстро отыгралась. Рафинья сравнял счет за три минуты и на перерыв команды отправились за ничейный результат.

После перерыва Рафинья продолжил свой бенефис, убив еще дважды. Голеадорские таланты бразильца уже сейчас впечатляют: в семи матчах он забил 12 мячей. Это больше, чем за этот период, забили почти все команды Ла Лиги. Больше Рафинью (кроме "Барселоны") забивали только "Реал" и "Атлетико".