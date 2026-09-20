Флік назвав найкращих гравців у "Барселоні" зараз
Головний тренер "Барселони" Хансі-Дітер Флік оцінив перемогу своєї команди в матчі 7-го туру Ла Ліги над "Севільєю" (3:1). У цій грі в складі каталонців хет-трик оформив бразилець Рафінья.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.
Кого Флік назвав найкращими
Німецький фахівець після матчу відзначив чудову гру Рафіньї, але разом із ним виділив і ще одного футболіста своєї команди. На думку Фліка, ці два футболісти є найкращими у складі "Барселони" просто зараз.
"Я взагалі не здивований Рапіньєю. Він унікальний, як Ламін Ямаль. На мою думку, вони – найкращі гравці", – заявив Флік.
Під орудою німця "Барселона" видала просто вражаючий старт у Ла Лізі: у перших семи матчах команда здобула 7 перемог і має 21 бал і перше місце у чемпіонаті перед паузою на матчі національних збірних.
Хід матчу "Севілья" – "Барселона"
Каталонці здобули легку перемогу на "Рамон Санчес Пісхуан" напередодні ввечері. Матч завершився із рахунком 3:1 на користь "Барселони": пропустивши від Фофана на 19-й хвилині, команда Фліка доволі швидко відігралася. Рафінья зрівняв рахунок за три хвилини і на перерву команди вирушили за нічийного результату.
По перерві Рафінья продовжив свій бенефіс, забивши ще двічі. Голеадорські таланти бразильця вже зараз вражають: у семи матчах він забив 12 м'ячів. Це більше, ніж за цей період забили майже всі команди Ла Ліги. Більше за Рафінью (окрім "Барселони") забивали лише "Реал" та "Атлетіко".
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