Филиппов раскрыл план "Полесья" на матче с "Копенгагеном"
Нападающий "Полесья" Александр Филиппов поделился мнениями по поводу сегодняшнего противостояния с "Копенгагеном".
Об этом футболист рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
Филиппов уважает соперника
Даже, несмотря на неудачное выступление "Копенгагена" в предыдущем сезоне, нападающий "Полесья" признает, что это серьезный клуб, с которым нужно быть максимально осторожным.
"Мы все понимаем, что это достаточно мощная, сильная команда. Гранд датского футбола. Постоянно играют в еврокубках и прилично выглядят. В этом году они завершили чемпионат на седьмой позиции, но мы знаем, что это опытный соперник, поэтому нам нужно подойти к матчу с холодной головой и верой в свою силу", - сказал Филиппов.
Когда играют "Полесье" и "Копенгаген"
Смотреть матч "Полесье" – "Копенгаген" в Украине можно на медиасервисе MEGOGO. Начало игры в 21:00 по Киеву.
Отметим, что "Полесье" третий сезон подряд начинает матч в квалификации Лиги конференций.
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