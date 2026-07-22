Філіппов розкрив план "Полісся" на матчі з "Копенгагеном"

Філіппов поважає суперника

Навіть попри невдалий виступ "Копенгагена" у попередньому сезоні, нападник "Полісся" визнає, що це серйозний клуб, із яким треба бути максимально обережним.

"Ми усі розуміємо, що це досить потужна, сильна команда. Гранд данського футболу. Постійно грають у єврокубках і пристойно виглядають. Цього року вони завершили чемпіонат на сьомій позиції, але ми знаємо, що це досвідчений суперник, тому нам треба підійти до матчу з холодною головою та вірою в свою силу", – сказав Філіппов.

Коли грають "Полісся" та "Копенгаген"

Дивитися матч "Полісся" – "Копенгаген" в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Початок гри о 21:00 за київським часом.

Відзначимо, що "Полісся" третій сезон поспіль розпочинає матчем у кваліфікації Ліги конференцій.