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Футбол 22 липня 2026, 23:52

Філіппов розкрив план "Полісся" на матчі з "Копенгагеном"

Нападник визнає данський клуб сильним суперником
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Олександр Філіппов (фото: ФК "Полісся")
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Нападник "Полісся" Олександр Філіппов поділився думками щодо сьогоднішнього протистояння із "Копенгагеном".

Про це футболіст розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Філіппов поважає суперника

Навіть попри невдалий виступ "Копенгагена" у попередньому сезоні, нападник "Полісся" визнає, що це серйозний клуб, із яким треба бути максимально обережним.

"Ми усі розуміємо, що це досить потужна, сильна команда. Гранд данського футболу. Постійно грають у єврокубках і пристойно виглядають. Цього року вони завершили чемпіонат на сьомій позиції, але ми знаємо, що це досвідчений суперник, тому нам треба підійти до матчу з холодною головою та вірою в свою силу", – сказав Філіппов.

Коли грають "Полісся" та "Копенгаген"

Дивитися матч "Полісся" – "Копенгаген" в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Початок гри о 21:00 за київським часом.

Відзначимо, що "Полісся" третій сезон поспіль розпочинає матчем у кваліфікації Ліги конференцій.

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