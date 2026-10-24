Фартовый для киевлян: стало известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Динамо" в Кубке Украины
Комитет арбитров УАФ определил судейскую бригаду на матч 1/8 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Встреча состоится 27 октября на "Арене Львов".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо".
Кто будет судить матч "Шахтер" – "Динамо"
Главным арбитром поединка назначен 36-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого. В этом сезоне он работал на матчах квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, а также отсудил три встречи Украинской Премьер-лиги.
Один из матчей УПЛ с участием Копиевского "игра "Вереса" против "Шахтера", которая завершилась победой дончан со счетом 3:0, на поединках "Динамо" в чемпионате Украины в этом сезоне арбитр пока не работал.
Состав судейской бригады:
- Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).
- Ассистенты арбитра: Сергей Шлончак (Черкассы), Владимир Нижник (Винница).
- Четвертый арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).
- Наблюдатель арбитража: Евгений Геренд (Калуш).
- Арбитр VAR: Александр Деревинский (Хмельницкий).
- Ассистент VAR: Николай Балакин (Киевская область).
- Наблюдатель VAR: Михаил Овчар (Калуш).
Приятные воспоминания для киевлян
Стоит отметить, что в 2019 году Копиевский уже работал на матче 1/8 финала Кубка между "Динамо" и "Шахтером". Тогда победу праздновали киевляне.
Тогда в основное время команды обменялись голами Сидорчука и Степаненко. А победу "Динамо" в экстратаймах принес Денис Попов.
Другие назначения на Кубок
Отметим, что всего на двух из восьми матчей будет работать система VAR.
27 октября, вторник
- 13:00. "Левый Берег" - "Верес". Арбитр – Александр Соловьян (Киевская область). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
28 октября, среда
- 11:00. "Маяк" – ФК "Харьков". Арбитр – Назарий Дьордь (Ужгород).
- 11:00. ФК "Чернигов" – "Эпицентр". Арбитр – Дмитрий Осауленко (Киев).
- 15:30. ЛНЗ – "Металлист". Арбитр – Дмитрий Кубряк (Одесса).
- 15:30. "Полесье" - "Новый раздел". Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы).
29 октября, четверг
- 13:00. "Заря" – "Кривбасс". Арбитр – Александр Омельченко (Славянск).
- 18:00. "Карпаты" – "Александрия". Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).
Ранее мы сообщали, что "Динамо" победило в первом матче Кендзерека на посту главного тренера.