Фартовий для киян: стало відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо" у Кубку України

Хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо"

Головним арбітром поєдинку призначено 36-річного Віктора Копієвського з Кропивницького. У поточному сезоні він працював на матчах кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, а також відсудив три зустрічі Української Прем’єр-ліги.

Один із матчів УПЛ за участю Копієвського " гра "Вереса" проти "Шахтаря", яка завершилася перемогою донеччан із рахунком 3:0. На поєдинках "Динамо" в чемпіонаті України цього сезону арбітр поки не працював.

Склад суддівської бригади:

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький).

Асистенти арбітра: Сергій Шлончак (Черкаси), Володимир Нижник (Вінниця).

Четвертий арбітр: Дмитро Євтухов (Дніпро).

Спостерігач арбітражу: Євген Геренда (Калуш).

Арбітр VAR: Олександр Деревінський (Хмельницький).

Асистент VAR: Микола Балакін (Київська область).

Спостерігач VAR: Михайло Овчар (Калуш).

Приємні спогади для киян

Варто зазначити, що в 2019-му році Копієвський вже працював на матчі 1/8 фіналу Кубка між "Динамо" та "Шахтарем". Тоді перемогу святкували кияни.

Тоді в основний час команди обмінялися голами Сидорчука та Степаненка. А перемогу "Динамо" в екстра-таймах приніс Денис Попов.

Інші призначення на Кубок

Зазначимо, що лише на двох із восьми матчів працюватиме система VAR.

27 жовтня, вівторок

13:00. "Лівий Берег" - "Верес". Арбітр - Олександр Солов’ян (Київська область). Арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

28 жовтня, середа

11:00. "Маяк" - ФК "Харків". Арбітр - Назарій Дьордь (Ужгород).

11:00. ФК "Чернігів" - "Епіцентр". Арбітр - Дмитро Осауленко (Київ).

15:30. ЛНЗ - "Металіст". Арбітр - Дмитро Кубряк (Одеса).

15:30. "Полісся" - "Новий Розділ". Арбітр - Володимир Новохатній (Черкаси).

29 жовтня, четвер