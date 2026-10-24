Фартовий для киян: стало відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо" у Кубку України
Комітет арбітрів УАФ визначив суддівську бригаду на матч 1/8 фіналу Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо". Зустріч відбудеться 27 жовтня на "Арені Львів".
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт київського "Динамо".
Хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо"
Головним арбітром поєдинку призначено 36-річного Віктора Копієвського з Кропивницького. У поточному сезоні він працював на матчах кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, а також відсудив три зустрічі Української Прем’єр-ліги.
Один із матчів УПЛ за участю Копієвського " гра "Вереса" проти "Шахтаря", яка завершилася перемогою донеччан із рахунком 3:0. На поєдинках "Динамо" в чемпіонаті України цього сезону арбітр поки не працював.
Склад суддівської бригади:
- Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький).
- Асистенти арбітра: Сергій Шлончак (Черкаси), Володимир Нижник (Вінниця).
- Четвертий арбітр: Дмитро Євтухов (Дніпро).
- Спостерігач арбітражу: Євген Геренда (Калуш).
- Арбітр VAR: Олександр Деревінський (Хмельницький).
- Асистент VAR: Микола Балакін (Київська область).
- Спостерігач VAR: Михайло Овчар (Калуш).
Приємні спогади для киян
Варто зазначити, що в 2019-му році Копієвський вже працював на матчі 1/8 фіналу Кубка між "Динамо" та "Шахтарем". Тоді перемогу святкували кияни.
Тоді в основний час команди обмінялися голами Сидорчука та Степаненка. А перемогу "Динамо" в екстра-таймах приніс Денис Попов.
Інші призначення на Кубок
Зазначимо, що лише на двох із восьми матчів працюватиме система VAR.
27 жовтня, вівторок
- 13:00. "Лівий Берег" - "Верес". Арбітр - Олександр Солов’ян (Київська область). Арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава).
28 жовтня, середа
- 11:00. "Маяк" - ФК "Харків". Арбітр - Назарій Дьордь (Ужгород).
- 11:00. ФК "Чернігів" - "Епіцентр". Арбітр - Дмитро Осауленко (Київ).
- 15:30. ЛНЗ - "Металіст". Арбітр - Дмитро Кубряк (Одеса).
- 15:30. "Полісся" - "Новий Розділ". Арбітр - Володимир Новохатній (Черкаси).
29 жовтня, четвер
- 13:00. "Зоря" - "Кривбас". Арбітр - Олександр Омельченко (Слов’янськ).
- 18:00. "Карпати" - "Олександрія". Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
Раніше ми повідомляли, що "Динамо" перемогло в першому матчі Кендзьорека на посту головного тренера.