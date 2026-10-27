Фанаты снова подвели: "Карпаты" влетели на штраф в 90 тысяч от УАФ
Львовские "Карпаты" должны заплатить 90 тысяч гривен штрафов по итогам матча против "Эпицентра" в УПЛ. Наибольшее наказание клуб получил из-за повторных нецензурных скандирования болельщиков в адрес арбитра.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.
За что наказали "Карпаты"
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о матче 9-го тура УПЛ между "Карпатами" и "Эпицентром", который состоялся 18 октября и завершился ничьей 2:2.
Самый большой штраф – 75 тысяч гривен – львовский клуб получил за повторные нецензурные и оскорбительные скандирования болельщиков в адрес арбитра матча.
Дополнительные штрафы
Также львовский клуб дополнительно получил еще два наказания:
- 10 тысяч гривен – за несанкционированное появление постороннего лица в игровой зоне;
- 5 тысяч гривен – за выход официального лица команды за пределы технической площади.
Таким образом, общая сумма штрафов для львовского клуба составляет 90 тысяч гривен.
Отдельно КГК УАФ оштрафовал "Эпицентр" на 5 тысяч гривен за выход официального команды за пределы технической площади во время этого матча.
Ранее мы сообщали, что в 10 туре УПЛ "Черноморец" и "Карпаты" выдали боевой матч с удалением в стиле Зидана.