Фанати знову підвели: "Карпати" влетіли на штраф в 90 тисяч від УАФ

За що покарали "Карпати"

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо матчу 9-го туру УПЛ між "Карпатами" та "Епіцентром", який відбувся 18 жовтня та завершився нічиєю 2:2.

Найбільший штраф - 75 тисяч гривень - львівський клуб отримав за повторні нецензурні й образливі скандування вболівальників на адресу арбітра матчу.

Додаткові штрафи

Також львівський клуб додатково отримав ще два покарання:

10 тисяч гривень - за несанкціоновану появу сторонньої особи в ігровій зоні;

- за несанкціоновану появу сторонньої особи в ігровій зоні; 5 тисяч гривень - за вихід офіційної особи команди за межі технічної площі.

Таким чином, загальна сума штрафів для львівського клубу становить 90 тисяч гривень.

Окремо КДК УАФ оштрафував "Епіцентр" на 5 тисяч гривень за вихід офіційної особи команди за межі технічної площі під час цього матчу.