Есть предложения на столе: "Бенфика" готова продать украинскую звезду

Два предложения и поиск замены

По информации источника, сейчас "Бенфика" имеет два официальных предложения по переходу Трубина. Впрочем, на данный момент ни один из них полностью не удовлетворяет финансовые или спортивные запросы руководства португальского гранда.

Несмотря на это, лиссабонский клуб параллельно ведет поиск нового голкипера, чтобы иметь готовую замену на случай срочной продажи украинца в последние дни трансферного окна. Сам Анатолий также открыт к новому вызову и рассматривает варианты продолжения карьеры в топ-чемпионатах Европы – ранее интерес к нему проявляли ПСЖ, "Астон Вилла" и "Тоттенхэм".

Почему изменился статус Трубина в команде

Причиной возможного ухода украинца стала смена главного тренера. После назначения Марка Силвы наставник сделал ставку на 24-летнего португальца Самуэля Соареша, выходившего в стартовом составе в последних пяти матчах.

Главным преимуществом Соареша для нового вождя стала более уверенная игра ногами, что является критически важным элементом для построения атак "Бенфики". Из-за этого Трубин потерял статус безоговорочного первого номера.

Статистика и рыночная стоимость

В прошлом сезоне Трубин был основным вратарем "орлов", проведя 50 матчей во всех турнирах (21 из них был для украинца "сухим") и даже отличившись голом в ворота мадридского "Реала" в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что контракт голкипера сборной Украины с "Бенфикой" разрезан до 30 июня 2028 года.