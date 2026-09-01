Є пропозиції на столі: "Бенфіка" готова продати українську зірку

Дві пропозиції та пошук заміни

За інформацією джерела, наразі "Бенфіка" має дві офіційні пропозиції щодо переходу Трубіна. Втім, на цей момент жодна з них повністю не задовольняє фінансові чи спортивні запити керівництва португальського гранда.

Попри це, лісабонський клуб паралельно веде пошуки нового голкіпера, щоб мати готову заміну на випадок термінового продажу українця в останні дні трансферного вікна. Сам Анатолій також відкритий до нового виклику та розглядає варіанти продовження кар'єри в топ-чемпіонатах Європи - раніше інтерес до нього виявляли ПСЖ, "Астон Вілла" та "Тоттенгем".

Чому змінився статус Трубіна в команді

Причиною можливого відходу українця стала зміна головного тренера. Після призначення Марку Сілви наставник зробив ставку на 24-річного португальця Самуеля Соареша, який виходив у стартовому складі в останніх п'яти матчах.

Головною перевагою Соареша для нового керманича стала впевненіша гра ногами, що є критично важливим елементом для побудови атак "Бенфіки". Через це Трубін втратив статус беззаперечного першого номера.

Статистика та ринкова вартість

Минулого сезону Трубін був основним воротарем "орлів", провівши 50 матчів у всіх турнірах (21 з них був для українця "сухим") та навіть відзначившись голом у ворота мадридського "Реала" в Лізі чемпіонів.

Варто зазначити, що контракт голкіпера збірної України з "Бенфікою" розразований до 30 червня 2028-го року.