Два отмененных гола, разгром и драматичная развязка: как украинцы сыграли в Лиге Европы (видео)

Отмененные голы Тутерова и Яремчука

Сразу два украинских футболиста могли отличиться забитыми мячами в матчах Лиги Европы, но их голы не засчитали после просмотра эпизодов.

Вингер Тимур Тутеров впервые вышел в стартовом составе "Сандерленда" в еврокубках. Украинец провел на поле все 90 минут встречи с португальским "Торреенсе" и в первом тайме поразил ворота соперника. Однако после вмешательства ВАР гол отменили из-за офсайда. Несмотря на это, английская команда победила со счетом 2:1.

Похожая история произошла с нападающим "Олимпиакоса" Романом Яремчуком. Украинец начал матч против французского "Марселя" в стартовом составе и забил в конце первого тайма, сыграв на добивании. Однако взятие ворот также не засчитали из-за офсайда в одной из фаз атаки.

Яремчук покинул поле на 67-й минуте. За это время он выполнил 14 точных передач, совершил 46 касаний мяча и выиграл семь единоборств. Несмотря на отмененный гол украинца, "Олимпиакос" все же одержал победу – 1:0.

Трубин и Судаков разгромили "Селтик"

Во втором матче Лиги Европы подряд в стартовом составе "Бенфики" одновременно вышли украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Португальский клуб уверенно обыграл шотландский "Селтик" – 4:1.

Трубин провел на поле весь матч и выполнил пять сейвов. Вратарь сохранял свои ворота в неприкосновенности до 63-й минуты, когда нападающий соперника Камило Дуран сократил отставание.

Судаков отыграл до 64-й минуты. Украинский полузащитник нанес два удара по воротам, отдал пять ключевых передач и выполнил 89% точных пасов – 33 из 37. На 48-й минуте у него также был шанс забить, но его удар с близкого расстояния заблокировал защитник.

Благодаря второй победе подряд "Бенфика" набрала шесть очков в основном этапе ЛЕ и поднялась на второе место в турнирной таблице. Выше находится только "Байер", который после двух туров еще не пропускал голов.

Сикан не спас "Андерлехт"

Единственным украинцем, который в этот вечер вышел на замену, стал нападающий Даниил Сикан. Он появился на поле в составе бельгийского "Андерлехта" на 77-й минуте матча против загребского "Динамо".

Однако помочь команде избежать поражения украинец не смог. На 90+4-й минуте бельгийцы пропустили с пенальти и уступили со счетом 0:1.