Дубль Груши помог "Буковине" разгромить "Левый Берег" в отложенном матче УПЛ

Украинская Премьер-лига, 11-й тур

"Левый Берег" - "Буковина" - 0:3 (0:1)

Голы: Груша, 23, 69, Подлепенец, 90+1.

Груша забил дважды с интервалом в две недели

Матч между "Левым Берегом" и "Буковиной" начался еще 31 октября, однако команды не смогли провести второй тайм из-за продолжительной воздушной тревоги. На момент остановки черновицкий клуб минимально побеждал благодаря голу Виталия Груши.

Сначала доигровку назначили на 1 ноября, однако и в этот день провести второй тайм не удалось из-за ситуации в безопасности. В конце концов, команды вернулись на поле 14 ноября. Начало игры снова пришлось отложить из-за воздушной тревоги.

Во втором тайме Груша продолжило результативное выступление. На 69-й минуте нападающий оформил дубль после передачи Вячеслава Танковского. Таким образом, оба гола футболиста в этом матче разделили 15 дней.

На 79-й минуте встречу снова прерывали из-за воздушной тревоги, но впоследствии команды смогли продолжить игру.

Подлепенец установил окончательный счет

Точку в противостоянии поставил Евгений Пидлепенец. На первой компенсированной минуте он замкнул передачу Максима Задераки и довел преимущество "Буковины" до трех мячей.

Турнирное положение команд

Благодаря победе "Буковина" набрала 13 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. Для черновицкой команды это первая победа в чемпионате с 31 августа.

"Левый Берег" остается на 12-й позиции, имея в своем активе девять очков.