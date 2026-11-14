Дубль Груші допоміг "Буковині" розгромити "Лівий Берег" в доданому матчі УПЛ

Українська Премʼєр-ліга, 11-й тур

"Лівий Берег" - "Буковина" - 0:3 (0:1)

Голи: Груша, 23, 69, Підлепенець, 90+1.

Груша забив двічі з інтервалом у два тижні

Матч між "Лівим Берегом" та "Буковиною" розпочався ще 31 жовтня, однак команди не змогли провести другий тайм через тривалу повітряну тривогу. На момент зупинки чернівецький клуб мінімально перемагав завдяки голу Віталія Груші.

Спочатку догравання призначили на 1 листопада, проте й цього дня провести другий тайм не вдалося через безпекову ситуацію. Зрештою команди повернулися на поле 14 листопада. Початок гри знову довелося відкласти через повітряну тривогу.

У другому таймі Груша продовжив результативний виступ. На 69-й хвилині нападник оформив дубль після передачі В’ячеслава Танковського. Таким чином, обидва голи футболіста в цьому матчі розділили 15 днів.

На 79-й хвилині зустріч знову переривали через повітряну тривогу, але згодом команди змогли продовжити гру.

Підлепенець встановив остаточний рахунок

Крапку в протистоянні поставив Євген Підлепенець. На першій компенсованій хвилині він замкнув передачу Максима Задераки та довів перевагу "Буковини" до трьох м’ячів.

Турнірне становище команд

Завдяки перемозі "Буковина" набрала 13 очок і піднялася на восьме місце в турнірній таблиці УПЛ. Для чернівецької команди це перша перемога в чемпіонаті з 31 серпня.

"Лівий Берег" залишається на 12-й позиції, маючи у своєму активі дев’ять очок.