Малиновский вернулся в общую группу

33-летний полузащитник Руслан Малиновский уже полноценно вернулся к тренировочному процессу в общей группе. Футболист занимается без каких-либо ограничений вместе с основным составом. Украинец находился вне игры с конца августа из-за серьезного отека мягких тканей и костей колена, что в сентябре потребовало хирургического вмешательства. До травмы в текущем сезоне он успел провести четыре поединка.

Прогресс демонстрирует и 24-летний центральный защитник Арсений Батагов. Хотя к общей группе игрок пока не присоединился, он уже вышел на газон и начал выполнять индивидуальные упражнения с мячом.

Защитник не играет с марта, когда получил частичный разрыв связок колена и отек большеберцовой кости. Несмотря на проведенную операцию и возвращение к тренировкам в начале октября, рецидив в виде дискомфорта в левом бедре снова вывел украинца из строя, из-за чего он еще не дебютировал в нынешнем сезоне.

Когда украинцев ждать на поле

После 11 сыгранных туров турецкой Суперлиги "Трабзонспор" имеет в активе 25 очков и занимает вторую строчку в таблице, уступая лидирующему "Галатасараю" всего три балла.

Свой следующий поединок в рамках 12-го тура чемпионата команда проведет в воскресенье, 22 ноября, дома против "Эюпспора". Несмотря на положительную динамику в восстановлении Малиновского и Батагова, их появление в заявке на эту встречу пока остается под вопросом.