Маліновський повернувся до загальної групи

33-річний півзахисник Руслан Маліновський уже повноцінно повернувся до тренувального процесу в загальній групі. Футболіст займається без жодних обмежень разом з основою. Українець перебував поза грою з кінця серпня через серйозний набряк м'яких тканин і кісток коліна, що у вересні потребувало хірургічного втручання. До травми в поточному сезоні він встиг провести чотири поєдинки.

Прогрес демонструє і 24-річний центральний захисник Арсеній Батагов. Хоча до загальної групи гравець поки не приєднався, він уже вийшов на газон і розпочав індивідуальні вправи з м'ячем.

Захисник не грає з березня, коли отримав частковий розрив зв'язок коліна та набряк великогомілкової кістки. Попри проведену операцію та повернення до тренувань на початку жовтня, рецидив у вигляді дискомфорту в лівому стегні знову вибив українця зі строю, через що він ще не дебютував у нинішній кампанії.

Коли українців чекати на полі

Після 11 зіграних турів турецької Суперліги "Трабзонспор" має в активі 25 очок і посідає другу сходинку в таблиці, поступаючись лідируючому "Галатасараю" лише трьома балами.

Свій наступний поєдинок у рамках 12-го туру чемпіонату команда проведе в неділю, 22 листопада, вдома проти "Еюпспора". Попри позитивну динаміку у відновленні Маліновського та Батагова, їхня поява у заявці на цю зустріч наразі залишається під питанням.