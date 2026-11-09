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Главная Футбол Довбик возвращается в сборную Украины: Мальдера срочно заменил травмированного форварда "Динамо"
Футбол 09 ноября 2026, 20:15

Довбик возвращается в сборную Украины: Мальдера срочно заменил травмированного форварда "Динамо"

Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Артём Довбык (фото: УАФ)
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Нападающий "Ромы" Артем Довбык присоединится к национальной команде вместо Матвея Пономаренко, получившего повреждение в матче против "Шахтера".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный телеграм-канал УАФ.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера призвал Артема Довбика в состав команды на ближайшие поединки против Северной Ирландии и Грузии.

Причиной замены стала травма нападающего киевского "Динамо" Матвея Пономаренко. Форвард получил повреждение в матче против донецкого "Шахтера" и был вынужден покинуть расположение национальной сборной.

Артем Довбик возвращается в сборную Украины (фото: УАФ)

Сборная Украины провела открытую тренировку в Ужгороде

Сегодня, 9 ноября, национальная команда провела открытую тренировку на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Именно здесь украинцы продолжают подготовку к ближайшим международным матчам.

Ближайшими соперниками сборной Украины станут команды Северной Ирландии и Грузии. К этим поединкам тренерский штаб готовит команду уже с учетом вынужденной замены атакующего звена.

Ближайшие матчи сборной Украины:

  • 14 ноября, 21:45 – Северная Ирландия – Украина.

  • 17 ноября, 21:45 – Украина – Грузия (Кошице, Словакия).

Ранее главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал, что Матвей Пономаренко пропустил тренировку главной команды страны из-за повреждения.

Артем Довбик Футбол