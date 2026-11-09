Довбик повертається до збірної України: Мальдера терміново замінив травмованого форварда "Динамо"

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера довикликав Артема Довбика до складу команди на найближчі поєдинки проти Північної Ірландії та Грузії.

Причиною заміни стала травма нападника київського "Динамо" Матвія Пономаренка. Форвард зазнав пошкодження у матчі проти донецького "Шахтаря" та був змушений залишити розташування національної збірної.

Артем Довбик повертається до збірної України (фото: УАФ)

Збірна України провела відкрите тренування в Ужгороді

Сьогодні, 9 листопада, національна команда провела відкрите тренування на стадіоні "Авангард" в Ужгороді. Саме тут українці продовжують підготовку до найближчих міжнародних матчів.

Найближчими суперниками збірної України стануть команди Північної Ірландії та Грузії. До цих поєдинків тренерський штаб готує команду вже з урахуванням вимушеної заміни в атакувальній ланці.

Найближчі матчі збірної України: