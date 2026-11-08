"Динамо" не воспользовалось большинством: чем завершилось противостояние с "Шахтером"

Первый тайм: сейвы вратарей и стойка

"Шахтер" активнее начал встречу, пытаясь контролировать мяч и создавать опасность на флангах. Уже в начале игры Алиссон выполнил острый прострел, а затем Мендоса после розыгрыша углового пробил выше ворот.

На 16-й минуте "Динамо" вынуждено было провести замену. Александр Тимчик получил повреждение и уступил место Александру Сычу.

В середине тайма команды обменялись перспективными атаками, однако больше всего опасных моментов пришлось на заключительную десятиминутку.

На 37-й минуте Назар Волошин после передачи Матвея Пономаренко вышел на ударную позицию, однако Дмитрий Ризнык спас дончан.

Почти сразу "Шахтер" ответил своим моментом. Алиссон оказался перед Георгием Бущаном, но вратарь киевлян отразил его удар.

В компенсированное время первого тайма бразильский вингер "горняков" снова оказался в центре внимания. После смещения с правого фланга он пробил в стойку ворот "Динамо".

На перерыв соперники ушли при нулевом счете.

Удаление изменило течение встречи

В начале второго тайма произошел эпизод, существенно повлиявший на дальнейшее течение классического.

На 54-й минуте защитник "Шахтера" Тобиас получил прямую красную карточку за агрессивное поведение. Команда Арды Турана осталась в меньшинстве более чем на полчаса основного времени.

Киевляне получили возможность воспользоваться численным преимуществом, однако дончане перестроили игру и сосредоточились на обороне.

Тренерский штаб "Шахтера" провел ряд замен, выпустив Грама, Невертона и Луку Мейреллиша. "Динамо" также пыталось усилить атаку, привлекая к игре Ба и Мунгенге.

Несмотря на кадровые перестановки и численное преимущество гостей, ни одна из команд не смогла найти решающий момент.

В итоге украинское классическое завершилось без забитых мячей. Ничья позволила "горнякам" сохранить шестибалльное преимущество над принципиальным соперником.

"Шахтер" – "Динамо" – 0:0 Удаление: Тобиас, 54 ("Шахтер").