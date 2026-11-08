"Динамо" не скористалося більшістю: чим завершилося протистояння із "Шахтарем"

Перший тайм: сейви воротарів і стійка

"Шахтар" активніше розпочав зустріч, намагаючись контролювати м'яч і створювати небезпеку на флангах. Уже на початку гри Аліссон виконав гострий простріл, а згодом Мендоса після розіграшу кутового пробив вище воріт.

На 16-й хвилині "Динамо" було змушене провести заміну. Олександр Тимчик отримав ушкодження та поступився місцем Олександру Сичу.

У середині тайму команди обмінялися перспективними атаками, однак найбільше небезпечних моментів припало на заключну десятихвилинку.

На 37-й хвилині Назар Волошин після передачі Матвія Пономаренка вийшов на ударну позицію, проте Дмитро Різник урятував донеччан.

Майже відразу "Шахтар" відповів власним моментом. Аліссон опинився перед Георгієм Бущаном, але воротар киян відбив його удар.

У компенсований час першого тайму бразильський вінгер "гірників" знову опинився в центрі уваги. Після зміщення з правого флангу він пробив у стійку воріт "Динамо".

На перерву суперники пішли за нульового рахунку.

Вилучення змінило перебіг зустрічі

На початку другого тайму стався епізод, який суттєво вплинув на подальший перебіг класичного.

На 54-й хвилині захисник "Шахтаря" Тобіас отримав пряму червону картку за агресивну поведінку. Команда Арди Турана залишилася в меншості більш ніж на пів години основного часу.

Кияни отримали можливість скористатися чисельною перевагою, однак донеччани перебудували гру та зосередилися на обороні.

Тренерський штаб "Шахтаря" провів низку замін, випустивши Грама, Невертона та Луку Мейрелліша. "Динамо" також намагалося посилити атаку, залучивши до гри Ба та Мунгенге.

Попри кадрові перестановки й чисельну перевагу гостей, жодна з команд не змогла знайти вирішальний момент.

У підсумку українське класичне завершилося без забитих м'ячів. Нічия дозволила "гірникам" зберегти шестибальну перевагу над принциповим суперником.

"Шахтар" – "Динамо" – 0:0 Вилучення: Тобіас, 54 ("Шахтар").