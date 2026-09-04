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Главная Футбол "Динамо" после ляпов Суркиса возвращает звездного голкипера
Футбол 04 сентября 2026, 11:23

"Динамо" после ляпов Суркиса возвращает звездного голкипера

Столичный гранд решил срочно закрыть проблемную позицию
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Георгий Бущан (фото: ФК "Полесье")
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Киевское "Динамо" может осуществить неожиданный возврат на фоне проблемы с вратарями. Киевляне ведут переговоры по опытному голкиперу, который хорошо знаком столичному клубу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса.

Проблема "Динамо" с голкиперами

Серьезные огрехи Вячеслава Суркиса в последних поединках заставили тренерский штаб "бело-синих" пересмотреть свои планы на вратарскую позицию. Отсутствие стабильности молодого голкипера в рамке ворот стоило киевлянам важных очков, что вызвало волну критики со стороны болельщиков и экспертов.

Учитывая, что восстановление Руслана Нещерета после повреждения затягивается, киевляне оказались в ситуации, когда позиция первого номера нуждается в немедленном усилении игроком с большим опытом.

Что известно о возвращении Бущана

Решением для "Динамо" стало возвращение Георгия Бущана, принадлежащего житомирскому "Полиссе". Столичный гранд проводит активные переговоры по оформлению перехода 32-летнего вратаря в последние часы трансферного окна, которое в Украине завершается 5 сентября.

Опытный Бущан, отдавший киевскому клубу 16 лет карьеры и проведший в его составе более 200 матчей, призван сразу вернуть покой в защитные ряды "бело-синих" и закрыть проблемную позицию до конца сезона.

Как Бущан покидал "Динамо"

В январе 2025 года "Динамо" продало Бущана в саудовский "Аль-Шабаб" за 3 миллиона евро.

Летом того же года голкипер вернулся в Украину и на правах аренды присоединился к "Полесью". После завершения сезона Бущан покинул "Аль-Шабаб" в качестве свободного агента и подписал полноценный контракт с житомирским клубом.

Примечательно, что осенью 2025 Бущан уже предлагал свои услуги "Динамо", но тогда киевляне отказались от такого варианта.

Ранее мы сообщили, что "Динамо" подписало результативного вингера из европейской лиги.

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