"Динамо" після ляпів Суркіса повертає зіркового голкіпера

Проблема "Динамо" з голкіперами

Серйозні огріхи В'ячеслава Суркіса у останніх поєдинках змусили тренерський штаб "біло-синіх" переглянути свої плани на воротарську позицію. Відсутність стабільності молодого голкіпера в рамці воріт коштувала киянам важливих очок, що викликало хвилю критики з боку вболівальників та експертів.

Враховуючи, що відновлення Руслана Нещерета після ушкодження затягується, кияни опинилися в ситуації, коли позиція першого номера потребує негайного підсилення гравцем з великим досвідом.

Що відомо про повернення Бущана

Рішенням для "Динамо" стало повернення Георгія Бущана, який наразі належить житомирському "Поліссю". Столичний гранд проводить активні перемовини щодо оформлення переходу 32-річного воротаря в останні години трансферного вікна, яке в Україні завершується 5 вересня.

Досвідчений Бущан, який віддав київському клубу 16 років кар'єри та провів у його складі понад 200 матчів, покликаний одразу повернути спокій у захисні лави "біло-синіх" та закрити проблемну позицію до кінця сезону.

Як Бущан залишав "Динамо"

У січні 2025 року "Динамо" продало Бущана до саудівського "Аль-Шабаба" за 3 мільйони євро.

Влітку того ж року голкіпер повернувся до України та на правах оренди приєднався до "Полісся". Після завершення сезону Бущан залишив "Аль-Шабаб" як вільний агент і підписав повноцінний контракт із житомирським клубом.

Примітно, що восени 2025 року Бущан уже пропонував свої послуги "Динамо", але тоді кияни відмовилися від такого варіанту.