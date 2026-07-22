"Динамо" получило новые кадровые потери перед матчем с ПАОК

Кто не сыграет с ПАОК

По словам Игоря Костюка, из-за повреждений в грядущем матче не сыграет Константин Вивчаренко. Главный тренер отметил, что, несмотря на эту потерю, конкуренция на флангах присутствует.

"Все хорошо, конкуренция есть. Что касается Константина, он пройдет более глубокий обзор. Только тогда сможем говорить о сложности травмы и понять, сколько времени он пропустит", – сказал Костюк.

Он также рассказал об игроках, которые теоретически могут помочь "Динамо" в матче с ПАОК.

"Михайленко и Тимчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре", – отметил главный тренер "Динамо".

Как "Динамо" сыграло с "Университатей"

Киевляне оба матча 1-го квалификационного раунда сыграли вничью 0:0. Впрочем, в Клуже им удалось выиграть в серии пенальти (4:2). Наибольшее опасение у специалистов и болельщиков вызвала реализация голевых моментов.

ПАОК еще не играл в официальных матчах этого сезона. В последнем контрольном противостоянии на собрании греки уступили нидерландскому "Твенте" (2:3).