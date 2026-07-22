"Динамо" отримало нові кадрові втрати перед матчем з ПАОК

Хто не зіграє з ПАОК

За словами Ігоря Костюка, через ушкодження у прийдешньому матчі не зіграє Костянтин Вівчаренко. Головний тренер відзначив, що попри цю втрату, конкуренція на флангах присутня.

"Усе добре, конкуренція є. Стосовно Костянтина, він пройде глибший огляд. Лише тоді зможемо казати про складність травми та зрозуміти, скільки часу він пропустить", – сказав Костюк.

Він також розповів про гравців, які теоретично зможуть допомогти "Динамо" у матчі із ПАОК.

"Михайленко та Тимчик тренуються за індивідуальною програмою. Лонвейк перебуває в загальній групі та готується до гри", – зазначив головний тренер "Динамо".

Як "Динамо" зіграло із "Університатею"

Кияни обидва матчі 1-го кваліфікаційного раунду зіграли внічию 0:0. Утім, у Клужі їм вдалося виграти у серії пенальті (4:2). Найбільше побоювання у фахівців та вболівальників викликала реалізація гольових моментів.

ПАОК же ще не грав в офіційних матчах цього сезону. В останньому контрольному протистоянні на зборах греки поступилися нідерландському "Твенте" (2:3).