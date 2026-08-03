"Динамо" получит непростого соперника в Лиге конференций: УЕФА определил 4 варианта

Бонус от рейтинга азербайджанцев

После вылета из Лиги Европы от греческого ПАОКа "Динамо" вынуждено продолжать еврокубковый путь в Лиге конференций. В третьем раунде отбора подопечные Игоря Костюка сыграют против азербайджанского "Карабаха". Матчи пройдут 6 и 13 августа.

Если "бело-синие" пройдут азербайджанцев, они попадут в плей-офф раунд турнира, где будут сражаться непосредственно за путевку в основной раунд ЛК.

Во время жеребьевки раунда плей-офф пара "Динамо" – "Карабах" будет в статусе "сеяной". Это стало возможным благодаря высокому клубному рейтингу азербайджанского коллектива (42.750 против 17.500 у динамовцев).

Четыре пути в основной турнир

УЕФА обнародовал сокращенный список потенциальных соперников. В него вошли следующие варианты:

"Хетафе" (Испания)

Победитель пары "Твенте" (Нидерланды) – "ДАК 1904" (Словакия)

Победитель пары "Бейтар" (Израиль) – "Аустрия" (Австрия)

Клуб, проигрывающий в противостоянии "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) – ЦСКА (Болгария)

Матчи раунда плей-офф квалификации пройдут 20 и 27 августа.

Жеребьевка финального этапа отбора пройдет в понедельник, 3 августа, в Ньоне. Начало процедуры – в 15:00 по киевскому времени. Трансляция вживую будет доступна на официальном сайте УЕФА.