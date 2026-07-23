"Динамо" официально продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

19-летний форвард подписал с родным клубом новое долгосрочное соглашение. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан на пять лет.

Матвей Пономаренко находится в структуре столичного клуба еще с семи лет. Благодаря высокой результативности на юношеском уровне форвард дебютировал за взрослую команду, а в прошлом сезоне закрепился в основе.

Прорывной сезон и вызов в сборную

Нападающий окончательно закрепился в элите украинского футбола, завоевав по итогам кампании сразу две индивидуальные награды - лучшего бомбардира УПЛ и лучшего молодого игрока чемпионата.

Яркая игра на внутренней арене открыла Матвею путь в национальную сборную Украины. Игрок получил дебютный вызов в лагерь "сине-желтых" и уже успел отличиться важным забитым мячом в поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции.