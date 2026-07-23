"Динамо" офіційно продовжило контракт із найкращим бомбардиром УПЛ

19-річний форвард підписав із рідним клубом нову довгострокову угоду. Контракт футболіста з киянами розрахований на п'ять років.

Матвій Пономаренко перебуває у структурі столичного клубу ще з семирічного віку. Завдяки високій результативності на юнацькому рівні форвард дебютував за дорослу команду, а минулого сезону закріпився в основі..

Проривний сезон та виклик до збірної

Нападник остаточно закріпився в еліті українського футболу, виборовши за підсумками кампанії одразу дві індивідуальні нагороди - найкращого бомбардира УПЛ та найкращого молодого гравця чемпіонату.

Яскрава гра на внутрішній арені відкрила Матвію шлях до національної збірної України. Гравець отримав дебютний виклик до табору "синьо-жовтих" і вже встиг відзначитися важливим забитим м’ячем у поєдинку плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти збірної Швеції.