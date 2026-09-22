Декада Артеты: специалист заключил новый жирный контракт с "Арсеналом"

Детали нового соглашения и финансы

Точная продолжительность нового контракта пока официально не разглашается, однако новое соглашение точно докажет общее время Артеты во главе "пушкарей" до 10 лет. Напомним, что испанец возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года.

Также известно, что лондонский клуб улучшил финансовые условия специалиста. При этом предыдущая зарплата Артеты оценивалась в 10 млн. фунтов в год и еще 5 млн. фунтов в виде бонусов.

Контекст и заявление Артеты

На прошлой неделе испанец сам успокоил поклонников "пушкарей".

"Они не должны волноваться из-за этого, потому что я хочу быть здесь. Я чрезвычайно счастлив и чувствую большую благодарность за работу с окружающими меня людьми", - отмечал Артета.

Переговоры продолжались несколько месяцев, а интерес сторон окончательно материализовался в полноценное решение после успешного старта и чемпионских амбиций лондонцев.