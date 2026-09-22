Декада Артети: фахівець уклав новий жирний контракт з "Арсеналом"

Деталі нової угоди та фінанси

Точна тривалість нового контракту поки офіційно не розголошується, проте нова угода точно доведе загальний час Артети на чолі "гармашів" до 10 років. Нагадаємо, що іспанець очолив "Арсенал" у грудні 2019-го року.

Також відомо, що лондонський клуб покращив фінансові умови для фахівця. При цьому попередня зарплата Артети оцінювалась в 10 млн фунтів на рік та ще 5 млн фунтів у вигляді бонусів.

Контекст та заява Артети

Минулого тижня іспанець сам заспокоїв прихильників "гармашів".

"Вони не повинні хвилюватися через це, бо я хочу бути тут. Я надзвичайно щасливий і відчуваю велику вдячність за роботу з людьми, які мене оточують", - зазначав Артета.

Переговори тривали кілька місяців, а інтерес сторін остаточно матеріалізувався в повноцінне рішення після успішного старту та чемпіонських амбіцій лондонців.