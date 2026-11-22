Удаление Йоро и два гола за три минуты

Ключевой эпизод матча произошел уже на восьмой минуте. Защитник "Манчестер Юнайтед" Лени Йоро сбил Александера Исака вблизи штрафной, прервав выход нападающего к воротам.

Арбитр показал французу прямую красную карточку, оставив гостей в меньшинстве практически на всю встречу.

"Ливерпуль" сразу воспользовался преимуществом. На 10-й минуте Доминик Собослаи реализовал штрафной удар, открыв счет.

Прошло всего три минуты, и хозяева удвоили преимущество. Рио Нгумоа отдал результативную передачу на Флориана Вирца, отправившего мяч в ворота гостей.

После такого начала Почеттино пришлось срочно изменять тактическую схему. Уже на 22-й минуте наставник выпустил Гарри Магвайра вместо Брайана Мбэмо, перестроив оборону на пять защитников.

До перерыва манкунианцам удалось избежать новых пропущенных мячей, однако вернуть интригу они не смогли.

"Ливерпуль" довел дело до разгрома

Во втором тайме хозяева продолжали контролировать ход встречи и регулярно создавали опасные моменты.

На 66-й минуте "Ливерпуль" забил в третий раз. Брэдли Барколя совершил быстрый проход, обыграл защитника и отдал передачу на Рио Нгумоа, ударом в одно касание переигравшего голкипера Сенне Ламменса.

Окончательный счет на 82-й минуте установил Виктор Муньос. После потери мяча гостями у собственной штрафной Флориан Вирц вывел партнера на ударную позицию, и тот не оставил вратарю шансов.

В компенсированное время Бруну Фернандеш мог забить гол престижа, но Алиссон спас хозяев после его удара.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 4:0 (2:0) Голы: Собослаи (10), Вирц (13), Нгумоа (66), Муньос (82).

Удаление: Йоро (8, "Манчестер Юнайтед").

Провальный дебют Почеттино

Поражение стало особенно болезненным для "Манчестер Юнайтед", ведь этот матч был первым для Маурисио Почеттино в должности главного тренера команды.

Аргентинский специалист начал работу по неудачному результату в одном из самых принципиальных противостояний английского футбола.

В то же время, "Ливерпуль" под руководством Андони Ираолы одержал одну из самых убедительных побед сезона, не позволив сопернику отличиться даже голом престижа.