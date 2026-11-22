Вилучення Йоро та два голи за три хвилини

Ключовий епізод матчу стався вже на восьмій хвилині. Захисник "Манчестер Юнайтед" Лені Йоро збив Александера Ісака поблизу штрафного майданчика, перервавши вихід нападника до воріт.

Арбітр показав французу пряму червону картку, залишивши гостей у меншості практично на всю зустріч.

"Ліверпуль" одразу скористався перевагою. На 10-й хвилині Домінік Собослаї реалізував штрафний удар, відкривши рахунок.

Минуло лише три хвилини, і господарі подвоїли перевагу. Ріо Нгумоа віддав результативну передачу на Флоріана Вірца, який відправив м'яч у ворота гостей.

Після такого початку Почеттіно довелося терміново змінювати тактичну схему. Вже на 22-й хвилині наставник випустив Гаррі Магвайра замість Браяна Мбемо, перебудувавши оборону на п'ять захисників.

До перерви манкуніанцям вдалося уникнути нових пропущених м'ячів, однак повернути інтригу вони не змогли.

"Ліверпуль" довів справу до розгрому

У другому таймі господарі продовжували контролювати перебіг зустрічі та регулярно створювали небезпечні моменти.

На 66-й хвилині "Ліверпуль" забив утретє. Бредлі Барколя здійснив швидкий прохід, обіграв захисника та віддав передачу на Ріо Нгумоа, який ударом в один дотик переграв голкіпера Сенне Ламменса.

Остаточний рахунок на 82-й хвилині встановив Віктор Муньйос. Після втрати м'яча гостями поблизу власного штрафного майданчика Флоріан Вірц вивів партнера на ударну позицію, і той не залишив воротареві шансів.

У компенсований час Бруну Фернандеш міг забити гол престижу, проте Аліссон врятував господарів після його удару.

"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 4:0 (2:0) Голи: Собослаї (10), Вірц (13), Нгумоа (66), Муньйос (82).

Вилучення: Йоро (8, "Манчестер Юнайтед").

Провальний дебют Почеттіно

Поразка стала особливо болючою для "Манчестер Юнайтед", адже цей матч був першим для Маурісіо Почеттіно на посаді головного тренера команди.

Аргентинський фахівець розпочав роботу з невдалого результату в одному з найпринциповіших протистоянь англійського футболу.

Водночас "Ліверпуль" під керівництвом Андоні Іраоли здобув одну з найпереконливіших перемог сезону, не дозволивши супернику відзначитися навіть голом престижу.