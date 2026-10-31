"Черноморец" одержал волевую победу над "Вересом" и отдалился от зоны вылета
"Черноморец" одержал выездную победу над "Вересом" в матче 11-го тура УПЛ. Поединок в Ровно завершился со счетом 3:1 в пользу одесситов.
О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.
Украинская Премьер-лига, 11-й тур
"Верес" - "Черноморец" - 1:3 (1:2, 0:1)
Голы: Весли, 3 – Курко, 21, Мба, 33, Фома, 70.
"Верес" быстро открыл счет, но "Черноморец" ответил
Хозяева поля вышли вперед на третьей минуте встречи. Гонсалвеш совершил быстрый прорыв по флангу и выполнил точный прострел на Уэсли, который отправил мяч в ворота.
Однако "Черноморцу" понадобилось всего 18 минут, чтобы восстановить равновесие. Робакидзе подал в район одиннадцатиметровой отметки, где Курко обработал мяч и точным ударом обыграл голкипера «Вереса» Гороха.
На 33-й минуте одесситы уже вели в счете. Когут перехватил мяч после ошибки вратаря ровенчан и отдал передачу на МБА, отправившего мяч в пустые ворота.
Фома установил окончательный счет во втором тайме
После перерыва "Черноморец" продолжил контролировать ход матча и сумел увеличить преимущество. На 70-й минуте Робакидзе выполнил передачу на Хому, который вышел один на один с Горохом и пробил мимо голкипера.
"Черноморец" покинул зону переходных матчей
Благодаря победе "Черноморец" поднялся на девятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе одесситов теперь девять очков, что позволило им хотя бы временно покинуть зону переходных матчей.
"Верес" с таким же количеством баллов опустился на 12-ю позицию.
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