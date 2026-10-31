"Чорноморець" здобув вольову перемогу над "Вересом" та віддалився від зони вильоту

Українська Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Верес" - "Чорноморець" - 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: Веслі, 3 - Курко, 21, Мба, 33, Хома, 70.

"Верес" швидко відкрив рахунок, але "Чорноморець" відповів

Господарі поля вийшли вперед уже на третій хвилині зустрічі. Гонсалвеш здійснив швидкий прорив флангом і виконав точний простріл на Веслі, який відправив м'яч у ворота.

Однак "Чорноморцю" знадобилося лише 18 хвилин, щоб відновити рівновагу. Робакідзе подав у район одинадцятиметрової позначки, де Курко обробив м'яч і точним ударом переграв голкіпера «Вереса» Гороха.

На 33-й хвилині одесити вже вели в рахунку. Когут перехопив м'яч після помилки воротаря рівнян і віддав передачу на Мба, який відправив м'яч у порожні ворота.

Хома встановив остаточний рахунок у другому таймі

Після перерви "Чорноморець" продовжив контролювати перебіг матчу та зумів збільшити перевагу. На 70-й хвилині Робакідзе виконав передачу на Хому, який вийшов сам на сам із Горохом і пробив повз голкіпера.

"Чорноморець" залишив зону перехідних матчів

Завдяки перемозі "Чорноморець" піднявся на дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі одеситів тепер дев'ять очок, що дозволило їм принаймні тимчасово залишити зону перехідних матчів.

"Верес" із такою ж кількістю балів опустився на 12-ту позицію.