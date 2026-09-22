Почему Ярмолюк играл в АПЛ, но не приехал в сборную Украины: стала известна причина

"Воспаление" и самый длинный матч в АПЛ

Сборная Украины объявила состав на первые четыре матча Лиги наций-2026/27. В заявку национальной команды вошли 30 футболистов, но среди них не оказалось Егора Ярмолюка.

Главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера ранее объяснял отсутствие хавбека неоптимальной формой из-за "воспаления".

В то же время Ярмолюк продолжает получать игровое время в составе "Брентфорда". В матче последнего тура АПЛ против "Челси" украинец вышел в стартовом составе и провел на поле 69 минут. Это его самый длинный матч в сезоне.

Вакцина и отсутствие нагрузок

По данным инсайдера Игоря Бурбаса , медицинский штаб "Брентфорда" совместно с тренерским штабом сборной решили использовать осеннюю международную паузу для полноценного курса реабилитации хавбека, чтобы он набрал оптимальные кондиции на следующую часть сезона.

"По моей информации, на следующее утро после матча его "Брентфорда" против "Челси" украинцу ввели вакцину, после которой запрещены какие-либо физические нагрузки в течение 8 дней", - рассказал Бурбас.

Что говорит сам Ярмолюк

Сам футболист выразил сожаление по поводу того, что не сможет присоединиться к сборной Украины. По словам Ярмолюка, "Брентфорд" запланировал для него отдельный период восстановления.

Как признается Егор, вызов в ряды национальной команды всегда был для него главной детской мечтой и большой привилегией, поэтому он очень разочарован из-за невозможности присоединиться к "сине-желтым" во время осенней паузы.

Полузащитник признался, что ненавидит пропускать поединки, но пока не может выкладываться на все сто процентов.

"Для меня это тяжело, я ненавижу пропускать матчи, но я понимаю, что прохождение надлежащего процесса восстановления поможет мне быть эффективнее на поле – как в матчах за национальную сборную, так и за "Брентфорд" – в ближайшие месяцы", – пояснил футболист в соцсетях.

Ярмолюк в последний раз сыграл за сборную Украины в конце марта в товарищеском матче против Албании (1:0). На первые контрольные поединки под руководством Мальдеры в мае-июне хавбек не вызывался из-за травмы.

Когда Украина сыграет в Лиге наций

Первые два тура нового сезона Лиги наций-2026/27 "сине-желтые" проведут на выезде. 25 сентября Украина сыграет против Венгрии, а 28 сентября – против Грузии.

После этого украинская команда проведет два номинально домашних матча против Северной Ирландии (2 октября) и Венгрии (5 октября). Эти матчи пройдут в словацкой Трнаве.