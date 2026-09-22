Чому Ярмолюк грав в АПЛ, але не приїхав у збірну України: стала відома причина

"Запалення" і найдовший матч в АПЛ

Збірна України оголосила склад на перші чотири матчі Ліги націй-2026/27. До заявки національної команди увійшли 30 футболістів, але серед них не виявилося Єгора Ярмолюка.

Головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера раніше пояснював відсутність хавбека неоптимальною формою через "запалення".

Водночас Ярмолюк продовжує отримувати ігровий час у складі "Брентфорда". У матчі останнього туру АПЛ проти "Челсі" українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 69 хвилин. Це його найдовший матч у сезоні.

Вакцина та відсутність навантажень

За даними інсайдера Ігоря Бурбаса, медичний штаб "Брентфорда" спільно з тренерським штабом збірної вирішили використати осінню міжнародну паузу для повноцінного курсу реабілітації хавбека, щоб він набрав оптимальні кондиції на наступну частину сезону.

"За моєю інформацією, наступного ж ранку після матчу його "Брентфорда" проти "Челсі" українцю ввели вакцину, після якої заборонені будь-які фізичні навантаження протягом 8 днів", - розповів Бурбас.

Що говорить сам Ярмолюк

Сам футболіст висловив жаль через те, що не зможе приєднатися до збірної України. За словами Ярмолюка, "Брентфорд" запланував для нього окремий період відновлення.

Як зізнається Єгор, виклик до лав національної команди завжди був для нього головною дитячою мрією та великим привілеєм, тому він надзвичайно розчарований через неможливість приєднатися до "синьо-жовтих" під час осінньої паузи.

Півзахисник зізнався, що ненавидить пропускати поєдинки, але наразі не може викладатися на всі сто відсотків.

"Для мене це важко, я ненавиджу пропускати матчі, але я розумію, що проходження належного процесу відновлення допоможе мені бути ефективнішим на полі – як у матчах за національну збірну, так і за "Брентфорд" – у найближчі місяці", - пояснив футболіст у соцмережах.

Ярмолюк востаннє зіграв за збірну України наприкінці березня у товариському матчі проти Албанії (1:0). На перші контрольні поєдинки під керівництвом Мальдери у травні-червні хавбек не викликався через травму.

Коли Україна зіграє у Лізі націй

Перші два тури нового сезону Ліги націй-2026/27 "синьо-жовті" проведуть на виїзді. 25 вересня Україна зіграє проти Угорщини, а 28 вересня - проти Грузії.

Після цього українська команда проведе два номінально домашні матчі проти Північної Ірландії (2 жовтня) та Угорщини (5 жовтня). Ці матчі пройдуть у словацькій Трнаві.