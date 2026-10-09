Из-за проблем в сборной: лидер "Барселоны" пропустит ближайшие матчи
Нападающий "Барселоны" Рафинья не сыграет в ближайших матчах против "Хетафе" и "Галатасарая". Главный тренер каталонцев Ганси Флик решил поберечь футболиста после проблем с правым бедром.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.
Причины отсутствия вингера
По словам Флика, бразилец не имеет травмы, однако тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем. В прошлом сезоне футболист трижды испытывал повреждения, поэтому сейчас в клубе решили действовать осторожно.
"У Рафиньи нет травм… но нам нужно быть осторожными, потому что мы должны беречь его", – отметил Флик.
На прошлой неделе во время пребывания в состоянии сборной Бразилии у нападающего обнаружили отек правого бедра. После этого Рафинья досрочно вернулся в Каталонию, чтобы приступить к лечению.
Впечатляющая результативность на старте
Несмотря на вынужденную паузу, бразилец останется одним из самых результативных футболистов чемпионата Испании. На стадии сезона он забил 12 голов в семи матчах и возглавляет список бомбардиров Ла Лиги.
Отсутствие нападающего станет испытанием для "Барселоны", которой предстоит провести ближайшие встречи без одного из ключевых игроков атаки.
В частности, каталонцы будут играть без своего капитана против "Хетафе" (10 октября) в Ла Лиге и против "Галатасарая" (13 октября) в Лиге чемпионов.
Ранее мы сообщали, что вингер "Тоттенгема" впервые вышел на поле после полуторагодичной паузы.