Из-за проблем в сборной: лидер "Барселоны" пропустит ближайшие матчи

Причины отсутствия вингера

По словам Флика, бразилец не имеет травмы, однако тренерский штаб не хочет рисковать его здоровьем. В прошлом сезоне футболист трижды испытывал повреждения, поэтому сейчас в клубе решили действовать осторожно.

"У Рафиньи нет травм… но нам нужно быть осторожными, потому что мы должны беречь его", – отметил Флик.

На прошлой неделе во время пребывания в состоянии сборной Бразилии у нападающего обнаружили отек правого бедра. После этого Рафинья досрочно вернулся в Каталонию, чтобы приступить к лечению.

Впечатляющая результативность на старте

Несмотря на вынужденную паузу, бразилец останется одним из самых результативных футболистов чемпионата Испании. На стадии сезона он забил 12 голов в семи матчах и возглавляет список бомбардиров Ла Лиги.

Отсутствие нападающего станет испытанием для "Барселоны", которой предстоит провести ближайшие встречи без одного из ключевых игроков атаки.

В частности, каталонцы будут играть без своего капитана против "Хетафе" (10 октября) в Ла Лиге и против "Галатасарая" (13 октября) в Лиге чемпионов.