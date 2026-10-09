Через проблеми у збірній: лідер "Барселони" пропустить найближчі матчі

Причини відсутності вінгера

За словами Фліка, бразилець не має травми, однак тренерський штаб не хоче ризикувати його здоров’ям. Минулого сезону футболіст тричі зазнавав пошкоджень, тому зараз у клубі вирішили діяти обережно.

"У Рафіньї немає травм… але нам потрібно бути обережними, тому що ми повинні берегти його", - зазначив Флік.

Минулого тижня, під час перебування в стані збірної Бразилії, у нападника виявили набряк правого стегна. Після цього Рафінья достроково повернувся до Каталонії, щоб розпочати лікування.

Вражаюча результативність на старті

Попри вимушену паузу, бразилець залишиться одним із найрезультативніших футболістів чемпіонату Іспанії. На стадії сезону він забив 12 голів у семи матчах і очолює список бомбардирів Ла Ліги.

Відсутність нападника стане випробуванням для "Барселони", якій доведеться провести найближчі зустрічі без одного з ключових гравців атаки.

Зокрема, каталонці гратимуть без свого капітана проти "Хетафе" (10 жовтня) в Ла Лізі та проти "Галатасарая" (13 жовтня) в Лізі чемпіонів.