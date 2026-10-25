"Брентфорд" без Ярмолюка не смог победить "Халл Сити": как завершился матч АПЛ
"Брентфорд", за который выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк, сыграл вничью с "Халл Сити" в восьмом туре английской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:1, а украинец не принял участия в поединке.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Как проходил матч
Хозяева активнее начали встречу и в середине первого тайма получили возможность выйти вперед.
На 23-й минуте защитник гостей Аарон Гики нарушил правила против Тима Ироегбунама в собственной штрафной. Арбитр назначил пенальти, уверенно реализовавшего Оливер Макберни.
До перерыва Брентфорд так и не сумел восстановить равновесие, однако после отдыха гости начали действовать активнее.
На 63-й минуте Игор Тиаго отдал результативную передачу на Данго Уаттара, который точным ударом сравнял счет.
К концу матча обе команды пытались вырвать победу. Гости создали несколько опасных моментов, однако больше забить не смогли.
Почему не сыграл Ярмолюк
Украинский полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк пропустил встречу из-за дисквалификации после удаления в предыдущем туре АПЛ против "Ливерпуля".
Тогда украинец получил прямую красную карточку в конце первого тайма за удар головой защитника соперников Жереми Жаке. Арбитр принял решение после просмотра видеоповтора.
Из-за трехматчевой дисквалификации Ярмолюк также пропустит кубковый поединок против "Сандерленда" и встречу чемпионата с "Ноттингем Форест".
Ожидается, что полузащитник сможет вернуться на поле 8 ноября в матче АПЛ против "Брайтона".
"Галл Сити" – "Брентфорд" – 1:1 (1:0) Голы: Макберни, 24 (пен.) – Уаттара, 63.
Ранее "Арсенал" одержал домашнюю победу над "Эвертоном", Миколенко не доиграл встречу из-за травмы.