"Брентфорд" без Ярмолюка не зміг перемогти "Галл Сіті": як завершився матч АПЛ

Як проходив матч

Господарі активніше розпочали зустріч і в середині першого тайму отримали можливість вийти вперед.

На 23-й хвилині захисник гостей Аарон Гікі порушив правила проти Тіма Іроегбунама у власному штрафному майданчику. Арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував Олівер Макберні.

До перерви "Брентфорд" так і не зумів відновити рівновагу, однак після відпочинку гості почали діяти активніше.

На 63-й хвилині Ігор Тіаго віддав результативну передачу на Данго Уаттара, який точним ударом зрівняв рахунок.

До кінця матчу обидві команди намагалися вирвати перемогу. Гості створили кілька небезпечних моментів, проте більше забити не змогли.

Чому не зіграв Ярмолюк

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк пропустив зустріч через дискваліфікацію після вилучення в попередньому турі АПЛ проти "Ліверпуля".

Тоді українець отримав пряму червону картку наприкінці першого тайму за удар головою захисника суперників Жеремі Жаке. Арбітр ухвалив рішення після перегляду відеоповтору.

Через триматчеву дискваліфікацію Ярмолюк також пропустить кубковий поєдинок проти "Сандерленда" та зустріч чемпіонату з "Ноттінгем Форест".

Очікується, що півзахисник зможе повернутися на поле 8 листопада в матчі АПЛ проти "Брайтона".

"Галл Сіті" – "Брентфорд" – 1:1 (1:0) Голи: Макберні, 24 (пен.) – Уаттара, 63.