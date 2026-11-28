"Бавария" не смогла забить "Гамбургу"

Мюнхенцы неожиданно потеряли очки на выезде, сыграв с "Гамбургом" вничью 0:0. Наиболее резонансным эпизодом встречи стало удаление Йозуа Киммиха в конце первого тайма.

На 44-й минуте полузащитник "Баварии" получил прямую красную карточку за то, что потянул за волосы Александра Рессинг-Лелесийта во время конфликта вне игрового эпизода.

Во второй половине встречи мюнхенцы играли в меньшинстве. Несмотря на территориальное преимущество гостей, более опасные моменты создавали хозяева. В частности, Мартин Аделине пробил мимо ворот, а удар Себастьяна Борнаува парировал голкипер "Баварии" Йонас Урбиг.

Это уже пятая ничья мюнхенцев в текущем чемпионате. В трех из четырех последних матчей Бундеслиги команда Венсана Компани не смогла победить.

"Падерборн" разгромил "Шальке", "Кельн" забил пять

Самый результативный матч дня состоялся в Падерборне, где местный клуб разгромил "Шальке" со счетом 8:1.

Главным героем встречи стал Стефано Марино, оформивший хет-трик. Для "Падерборна" это величайшая победа в истории выступлений в Бундеслиге. Ранее команда никогда не выигрывала матч чемпионата с преимуществом в семь голов.

Еще один разгром зафиксирован в Кельне. Хозяева поля не оставили шансов "Эльферсбергу" – 5:0. Мариус Бюльтер также отличился хет-триком, а Саид Эль-Мала записал на свой счет дубль. Для "Эльферсберга" это третье подряд поражение в чемпионате.

В другом поединке "Майнц" на своем поле одолел берлинский "Унион" со счетом 2:1. Пропустив от Габерера на 37-й минуте, хозяева забили дважды и смогли довести дело до победы.

Результаты матчей Бундеслиги 28 ноября

"Майнц" – "Унион" – 2:1

"Гамбург" – "Бавария" – 0:0

"Кельн" – "Эльферсберг" – 5:0

"Падерборн" – "Шальке" – 8:1