"Баварія" не змогла забити "Гамбургу"

Мюнхенці несподівано втратили очки на виїзді, зігравши з "Гамбургом" унічию 0:0. Найбільш резонансним епізодом зустрічі стало вилучення Йозуа Кімміха наприкінці першого тайму.

На 44-й хвилині півзахисник "Баварії" отримав пряму червону картку за те, що потягнув за волосся Александра Рьоссінг-Лелесійта під час конфлікту поза ігровим епізодом.

У другій половині зустрічі мюнхенці грали в меншості. Попри територіальну перевагу гостей, небезпечніші моменти створювали господарі. Зокрема, Мартін Аделіне пробив повз ворота, а удар Себастьяна Борнаува парирував голкіпер "Баварії" Йонас Урбіг.

Це вже п'ята нічия мюнхенців у поточному чемпіонаті. У трьох із чотирьох останніх матчів Бундесліги команда Венсана Компані не змогла перемогти.

"Падерборн" розгромив "Шальке", "Кельн" забив п'ять

Найрезультативніший матч дня відбувся в Падерборні, де місцевий клуб розгромив "Шальке" з рахунком 8:1.

Головним героєм зустрічі став Стефано Маріно, який оформив хет-трик. Для "Падерборна" це найбільша перемога в історії виступів у Бундеслізі. Раніше команда ніколи не вигравала матч чемпіонату з перевагою у сім голів.

Ще один розгром зафіксували в Кельні. Господарі поля не залишили шансів "Ельферсбергу" – 5:0. Маріус Бюльтер також відзначився хет-триком, а Саїд Ель-Мала записав на свій рахунок дубль. Для "Ельферсберга" це третя поспіль поразка в чемпіонаті.

В іншому поєдинку дня "Майнц" на своєму полі здолав берлінський "Уніон" із рахунком 2:1. Пропустивши від Габерера на 37-й хвилині, господарі забили двічі і змогли довести справу до перемоги.

Результати матчів Бундесліги 28 листопада

"Майнц" – "Уніон" – 2:1

"Гамбург" – "Баварія" – 0:0

"Кельн" – "Ельферсберг" – 5:0

"Падерборн" – "Шальке" – 8:1