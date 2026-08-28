"Бавария" не включила двух ведущих игроков на матч против "Штутгарта"

Кто вошел в состав "Баварии" на матч со "Штутгартом"

Венсан Компани выпустил с первых минут большинство ведущих игроков своей команды: Гарри Кейн, Майкл Олисе, Луис Диас и Мануэль Нойер появились на поле. Для них это уже второй официальный матч в сезоне после Суперкубка с "Боруссией".

А вот Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри в заявке не оказалось. Оба игрока имеют проблемы со здоровьем.

Что с Джамалом Мусиалой?

В августе он дважды терял сознание/контроль над собой во время матчей с "Баварией". Сначала это произошло в игре против "РБ Лейпциг", а через несколько дней – в матче с "Хайденхаймом". После второго эпизода ситуация уже вызвала серьезную обеспокоенность.

Позже сам Мусиала сообщил, что ему диагностировали неврологическое нарушение, вызывающее кратковременные абсансные приступы. При этом в клубе знали о проблеме и раньше, а главное - футболист находится под контролем.

Серж Гнабри не форсирует восстановление

В апреле 2026 года Серж Гнабри он получил надрыв сухожилия приводной мышцы правого бедра. "Бавария" официально сообщила, что футболист выбыл на длительный срок.

Впрочем, сам Гнабри в июле сообщал, что чувствует прогресс в восстановлении и постепенно приближается к возвращению. Однако тренерский штаб не форсирует его вовлеченность в тренировочный процесс в общей группе.