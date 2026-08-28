"Баварія" не включила двох провідних гравців на матч проти "Штутгарта"
Матч "Баварія" – "Штутгарт" відкриває сезон Бундесліги 2026/2027. Головний тренер мюнхенського клубу Венсан Компані не включив до заявки на матч Джамала Мусіалу та Сержа Гнабрі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Хто увійшов до складу "Баварії" на матч зі "Штутгартом"
Венсан Компані випустив з перших хвилин більшість провідних гравців своєї команди: Гаррі Кейн, Майкл Олісе, Луїс Діас та Мануель Нойєр з'явилися на полі. Для них це вже другий офіційний матч в сезоні після Суперкубку із "Борусією".
А от Джамала Мусіали та Сержа Гнабрі у заявці не опинилося. Обидва гравці мають проблеми зі здоров'ям.
Що з Джамалом Мусіалою?
У серпні він двічі втрачав свідомість/контроль над собою під час матчів із "Баварією". Спочатку це сталося у грі проти "РБ Лейпциг", а через кілька днів - у матчі з "Гайденгаймом". Після другого епізоду ситуація вже викликала серйозне занепокоєння.
Пізніше сам Мусіала повідомив, що йому діагностували неврологічне порушення, яке спричиняє короткочасні абсансні напади. При цьому в клубі знали про проблему й раніше, а головне - футболіст перебуває під медичним наглядом.
Серж Гнабрі не форсує відновлення
У квітні 2026 року Серж Гнабрі він отримав надрив сухожилля привідного м'яза правого стегна. "Баварія" офіційно повідомила, що футболіст вибув на тривалий термін.
Утім, сам Гнабрі в липні повідомляв, що відчуває прогрес у відновленні та поступово наближається до повернення. Однак наразі тренерський штаб не форсує його залученість до тренувального процесу у загальній групі.
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