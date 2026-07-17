"Арсенал" готов выложить безумные 100 миллионов за нового лидера атаки

Рекордный ценник и конкуренция супергигантов

Официальные переговоры между клубами еще не стартовали, но лондонцы готовят первый шаг. Главное препятствие для трансфера – твердая позиция бирмингемцев. "Астон Вилла" категорически не желает расставаться со своим талантом, а действующий контракт игрока, рассчитанный до 2031 года, дает клубу железобетонную позицию на переговорах.

На фоне последних крупных сделок на рынке ценник на 23-летнего англичанина уже взлетел и превышает 100 миллионов фунтов стерлингов. Кроме "Арсенала", за развитием событий внимательно следят "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ.

В прошлом сезоне Роджерс продемонстрировал впечатляющую эффективность, забив 14 голов и отдав 11 ассистов в 55-ти матчах. Его стремительный взлет от игрока "Мидлсбро" за 16 миллионов до полноценной звезды сборной Англии на чемпионате мира заставил содрогнуться весь европейский рынок.

Зачем Роджерс нужен Артете

Микель Артета рассматривает англичанина как идеальное усиление левого фланга атаки, особенно на фоне ухода Леандро Троссара . Несмотря на то, что Роджерс чаще заявлял о себе на позиции атакующего полузащитника и даже принимался конкурировать с Джудом Беллингемом за роль "десятки" в сборной, цифры подтверждают его универсализм. Около 45 процентов игрового времени в "Астон Вилле" он провел как левый вингер.

Универсальность 23-летнего футболиста позволяет ему без проблем закрывать любую зону впереди, что является ключевым фактором для тактики "Арсенала".

Параллельно лондонский клуб изучает и другие варианты усиления линии атаки. "Канониры" сохраняют интерес к Хулиану Альваресу из мадридского "Атлетико" и Брэдли Барколя из ПСЖ. Однако трансфер аргентинца выглядит маловероятным из-за его желания переехать в "Барселону", а парижане отпустят Барколя только в случае покупки нового нападающего, где среди кандидатов фигурирует Роджерс.