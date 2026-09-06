АПЛ: Миколенко и "Эвертон" вырвали ничью против МЮ на 90+6 минуте (видео)
В рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед". Напряженное противостояние закончилось драматической ничьей благодаря шедевральному голу хозяев на последних секундах.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи.
АПЛ. 3-й тур
"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2
Голы: Джордж, 83, Мэйтленд-Найлз, 90+6 – Мбемо, 46, Шешко, 88.
Поединок с огненной развязкой
Первая половина встречи прошла в равной борьбе и без забитых мячей. Однако сразу после перерыва "красные дьяволы" вышли вперед: на 46-й минуте Бриан Мбемо удачно прорвался по флангу и точным ударом открыл счет в матче.
После пропущенного гола подопечные Дэвида Моеса бросили все силы на атаку, и на 83-й минуте Тайрик Джордж пушечным ударом восстановил равновесие. Впрочем, радость хозяев была недолгой. Уже на 88-й минуте Беньямин Шешко воспользовался ошибкой обороны "ирисок" и снова вывел "Манчестер Юнайтед" вперед.
Казалось, что МЮ получит тяжелые три очка, однако на 90+6-й минуте летний новичок "Эвертона" Эйнсли Мейтленд-Найлс невероятным пушечным ударом из-за пределов штрафной попал прямо в девятку, спас итоговую ничью.
Как сыграл Миколенко
Украинский защитник Виталий Миколенко начал поединок в стартовом составе "Эвертона" на привычной позиции левого защитника и провел на поле все 90 минут.
По итогам трех туров "Эвертон" завоевал 5 зачетных пунктов, тогда как в активе "Манчестер Юнайтед" сейчас 4 очка. Оба коллектива продолжают находиться в середине турнирной таблицы АПЛ.
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