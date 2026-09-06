АПЛ: Миколенко та "Евертон" вирвали нічию проти МЮ на 90+6 хвилині (відео)

АПЛ. 3-й тур

"Евертон" – "Манчестер Юнайтед" – 2:2

Голи: Джордж, 83, Мейтленд-Найлз, 90+6 – Мбемо, 46, Шешко, 88.

Поєдинок з вогняною розв'язкою

Перша половина зустрічі минула у рівній боротьбі та без забитих м'ячів. Проте одразу після перерви "червоні дияволи" вийшли вперед: на 46-й хвилині Бріан Мбемо вдало прорвався флангом та точним ударом відкрив рахунок у матчі.

Після пропущеного гола підопічні Девіда Моєса кинули всі сили на атаку, і на 83-й хвилині Тайрік Джордж гарматним ударом відновив рівновагу. Втім, радість господарів була недовгою. Вже на 88-й хвилині Беньямін Шешко скористався помилкою оборони "ірисок" і знову вивів "Манчестер Юнайтед" уперед.

Здавалося, що МЮ здобуде важкі три очки, однак на 90+6-й хвилині літній новачок "Евертона" Ейнслі Мейтленд-Найлз неймовірним гарматним ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив прямо в дев'ятку, врятувавши підсумкову нічию.

Як зіграв Миколенко

Український захисник Віталій Миколенко розпочав поєдинок у стартовому складі "Евертона" на звичній позиції лівого оборонця та провів на полі всі 90 хвилин.

За підсумками трьох турів "Евертон" здобув 5 залікових пунктів, тоді як в активі "Манчестер Юнайтед" наразі 4 очки. Обидва колективи продовжують перебувати в середині турнірної таблиці АПЛ.