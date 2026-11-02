Андрей Ярмоленко – лучший бомбардир в истории УПЛ: видео рекордного гола

Исторический гол в ворота "Кривбасса"

Решающий эпизод произошел 2 ноября в конце первого тайма выездного матча против "Кривбасса". Получив право на одиннадцатиметровый удар, Андрей Ярмоленко хладнокровно реализовал пенальти и огорчил вратаря хозяев.

Этот мяч стал для 37-летнего вингера киевлян 125-м в карьере в рамках украинской Премьер-лиги. Меткий удар позволил ему единолично возглавить список самых результативных игроков за все время проведения турнира.

Превзойденный рекорд Шацких

Благодаря 125-му забитому мячу Ярмоленко опередил бывшего нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких, на счету которого было 124 гола. Достижение форварда из Узбекистана держалось более десятилетия, однако теперь список бомбардиров всех времен официально возглавляет действующий лидер "бело-синих".

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